Старые дома в городе валятся один за другим: жительница Кузбасса в ужасе рассказала о проблеме в чате губернатора

В Кемеровской области произошло ЧП: жилой дом начал буквально разваливаться прямо на глазах у его обитателей и соседей. Одна из местных жительниц поделились в чате губернатора мнением, что старые дома ветшают и валятся один за другим. Особенно острой, по ее словам, является проблема в частном секторе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

«У вас может и есть новостройки, а у нас уже частные дома падают в буквальном смысле. Два дня назад было очередное обрушение», — написала горожанка.

По информации издания, после такого тревожного сигнала городские власти незамедлительно направили на место специалистов. Им предстояло оценить реальную степень опасности. Проверяющие подтвердили прогноз жильцов: кирпичная кладка стены действительно развалилась, в результате чего находиться внутри строения стало смертельно опасно для людей.

По данным издания, жильцам придется срочно переезжать в государственное жилье на временной основе. Однако сама семья от такого предложения отказалась. Люди предпочли самостоятельно найти новое место жительства и перебрались к своим родственникам. Сотрудники органов социальной защиты населения подошли к пострадавшим с пониманием: они помогли людям оперативно собрать самые необходимые вещи и быстро покинуть дом.

