«Зенит» разобрал ЦСКА, «Краснодар» одолел «Акрон»: итоги 28-го тура РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился 28-й тур. Он не изменил ситуацию в битве за золото. «Зенит» и «Краснодар» одержали очередные победы. Матчи для лидеров получились разные, но три очка есть для каждого из них.

Спасительный гол лучшего бомбардира

«Краснодар» владел преимуществом в гостевом матче с «Акроном»: 67% против 33% владения мячом, 17 ударов по воротам против 7. Но единственный мяч «быки» забили ближе к концовке, на 72-й минуте отличился лучший бомбардир чемпионата Джон Кордоба.

Колумбиец забил и раньше, на 57-й минуте, но гол отменили после проверки ВАР из-за фола в атаке. В «Краснодаре» уверены, что и первый гол Кордобы нужно было засчитывать. Эдуард Сперцян по этому поводу коротко заметил: «Все в шоке».

Так или иначе, «Краснодар» три очка получил, а Кордоба упрочил лидерство в споре бомбардиров, теперь на его счету 16 голов.

Дивеев забил бывшему клубу

ЦСКА быстро повел в счете в матче с «Зенитом» — Иван Обляков реализовал пенальти за фол на Лусиано Гонду, бывшем зенитовце.

Отыгрались же питерцы благодаря голу другого участника громкого обмена. Игорь Дивеев забил после углового и демонстративно не праздновал взятие ворот.

«Зенит» окончательно перехватил инициативу и во втором тайме дожал соперника, который почти не сопротивлялся. Александра Соболева позабыли в штрафной, А Луис Энрике издевательски накрутил Милана Гайича и шикарно закрутил в дальний угол — 3:1. Так, «Зенит» прошел, возможно, самого сильного соперника из оставшихся.

Никто не хочет бронзу?

Очки в туре потеряли все четыре команды, которые претендуют на бронзу. «Локомотив» разделил очки с «Динамо». Бело-голубые открыли счет в первом тайме. Николас Маричаль забил уже пятый гол в сезоне, что отличный показатель для центрального защитника. «Локомотив» отыгрался после перерыва благодаря голу Артема Карпукаса, который в этом чемпионате ранее не забивал.

«Крылья Советов» одолели дома «Спартак» (2:1), получив важнейшие три очка. Самарцы открыли счет на 13-й минуте — Фернандо Костанца реализовал пенальти. «Спартак» много атаковал, и на 64-й минуте Манфред Угальде завершил красивую атаку. Но вскоре Кирилл Печенин принес хозяевам победу.

«Балтика» дома уступила казанскому «Рубину». Единственный мяч забил Мирлинд Даку. В концовке калининградцы остались вдесятером из-за удаления Элдара Чивича.

Шанс на спасение

«Сочи» получил шанс на спасение, обыграв «Оренбург» (3:1). Хет-трик сделал Кирилл Кравцов. Полузащитник очень вовремя помирился с главным тренером Игорем Осинькиным и забил первые для себя мячи в сезоне.

Сложнее стало положение у махачкалинского «Динамо», которое проиграло дома «Ростову» (0:1), и у «Пари НН», потерпевшему поражение от «Ахмата» (0:2).

Турнирное положение

«Краснодар» и «Зенит» сохранили диспозицию в золотой гонке. У «быков» 63 очка, у петербуржцев — 62.

На бронзу претендуют «Локомотив» (50), «Спартак» (48), «Балтика» (46) и ЦСКА (45).

В середине турнирной таблицы обосновались «Рубин» (42), московское «Динамо» (39) и «Ахмат» (35).

Прямой вылет уже не грозит «Ростову» (30) и «Крыльям Советов» (29). Ниже «Акрон» (27), «Оренбург» (26), махачкалинское «Динамо» (24), в зоне прямого вылета — «Пари НН» (22) и «Сочи» (21).