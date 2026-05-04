На новом «Цифровом ликбезе» школьникам Подмосковья расскажут, как защитить себя от телефонных мошенников

Стартовал новый тематический урок в рамках всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». Занятие под названием «Подозрительные звонки» поможет юным жителям региона освоить базовые принципы кибербезопасности и научиться распознавать уловки телефонных аферистов. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В центре внимания урока — актуальная проблема телефонного мошенничества. Учащимся подробно объяснят, какие психологические приемы используют злоумышленники, чтобы завоевать доверие жертвы, и разберут наиболее распространенные схемы обмана. Педагоги и эксперты помогут школьникам выработать четкий алгоритм действий: ребята узнают, как правильно реагировать на подозрительные звонки, какие фразы должны насторожить и как избежать попадания в ловушки киберпреступников.

Образовательный контент разработан с учетом возрастных особенностей детей: материалы представлены в формате анимационных видеороликов, подходящих для интеграции в учебный процесс. Ролики рассчитаны на аудиторию от 6 лет. Их рекомендуется просматривать совместно с родителями или педагогами, чтобы обсудить увиденное и закрепить полученные знания в ходе диалога.

Урок доступен на официальном сайте «Цифрового ликбеза» — присоединиться к проекту можно до 31 мая 2026 года. После просмотра обучающих материалов участникам предлагается проверить уровень усвоенной информации: для этого предусмотрен короткий тест из 6 вопросов. Успешное прохождение тестирования завершается выдачей электронного сертификата, который станет подтверждением освоения базовых навыков цифровой безопасности.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.