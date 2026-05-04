«Маиза не была злодейкой»: звезда «Клона» Даниэла Эскобар защитила свою героиню перед фанатами из России

Бразильская актриса Даниэла Эскобар, которую миллионы россиян помнят по роли коварной Маизы в культовом сериале «Клон», неожиданно выступила с трогательным обращением к своим российским поклонникам, пишет Super.ru. В личном блоге она опубликовала видео, где рассказала о случайной встрече с фанаткой из России. Женщина призналась актрисе в любви к ее экранной героине. Этот момент растрогал Эскобар до глубины души.

Сама актриса давно хотела защитить Маизу от нападок зрителей, которые часто называли ее злодейкой.

«Она не была злодейкой. Маиза — это нелюбимая, озлобленная, очень грустная женщина. Ее поступки диктовались болью и одиночеством», — заявила Эскобар.

Актриса поблагодарила тех поклонников, которые смогли разглядеть в ее персонаже живого, страдающего человека, и выразила признательность российской аудитории за любовь и внимание, которые она чувствует спустя столько лет после выхода сериала.

Напомним, сериал «Клон» до сих пор остается одним из самых любимых латиноамериканских сериалов в России. И если главная героиня Жади (в исполнении Джованы Антонелли) всегда была любимицей публики, то Маиза, как правило, вызывала неприязнь.

