В Клину зажгутся 14 новых светодиодных фонарей по программе «Светлый город»

В этом году в рамках реализации программы «Светлый город» в городском округе Клин планируется осветить пятнадцать объектов.

На улице Старицкой в Клину установят 14 современных светодиодных светильников. Новая система уличного освещения общей протяженностью 700 метров обеспечит освещение недавно построенных жилых домов.



На первом этапе работ специалисты проложили самонесущий изолированный провод, предназначенный для передачи и распределения электроэнергии по воздушным сетям. Перед началом второго этапа был проведен демонтаж ранее установленных жителями фонарей, не имеющих официального разрешения.



Данные мероприятия проводятся в соответствии с программой «Светлый город». В этом году в нее включены две городские улицы в Клину и 13 сельских поселений, расположенных в округе. Общая протяженность планируемых новых линий освещения составит почти 17 километров.

«Мы ежегодно определяем объекты для программы, учитывая запросы граждан и численность населения в населенных пунктах», — пояснил Юрий Танель, заместитель директора МАУ «Чистый город».

Подрядная организация ведет работы на всех запланированных объектах одновременно. Начало второго этапа работ запланировано на период после завершения подготовки необходимой инфраструктуры. Согласно условиям контракта, все новые линии наружного освещения должны быть введены в эксплуатацию до конца декабря.