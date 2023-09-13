В Коломне отреставрируют историческую ограду вокруг популярного парка

По губернаторской программе «Формирование современной комфортной городской среды» в Коломне продолжается реконструкция парка Мира.

Это место отдыха и развлечений очень популярно как у местных жителей, так и у многочисленных туристов и гостей древнего города.

Во время обсуждения концепции реставрационных работ жители отдельно попросили сохранить старинную кованую ограду, опоясывающую парк. Ажурный узор «чугунного кружева» — такая же визитная карточка Коломны, как кремль и фонтан.

Общая длина ограды — более двух километров. За годы, прошедшие с момента ее установки, ограда успела обветшать. Сейчас ей возвращают первозданный вид. По концепции благоустройства восстановят и чугунные элементы решетки, и основание, и разделительные столбы.