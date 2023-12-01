В Конгрессе США отказались считать Украину одним из американских штатов

План спикера Палаты представителей Майка Джонсона по оказанию финансовой и военной помощи Украине губителен для экономику США и должен быть отвергнут на всех уровнях власти, считает сенатор Марджори Тейлор Грин.

В своем аккаунте политик раскритиковала продолжающееся в Палате представителей рассмотрение запроса главы Белого дома Джо Байдена о предоставлении очередного транша Киеву в рамках военного бюджета США.

«Украина не является 51-м штатом США и членом НАТО. Хватит финансировать Киев», — заявила законотворец.

В продолжение темы Грин подчеркнула, что против продолжения боевых действий на Украине выступают подавляющее большинство американских граждан.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что Конгресс уже до наступления католического Рождества может согласовать выделение дополнительной финансовой помощи Израилю и Украине в обмен на проработку Белым домом изменения пограничной политики.