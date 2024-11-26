В конкурсе учителей "Педагогический дебют" примет участие молодой учитель из Городского округа Пушкинский

Юбилейный 10-й конкурс «Педагогический дебют», стартовавший в Подмосковье, собрал на одной площадке талантливых учителей региона.

Участие в нем примет Дарья Морозова, учитель начальных классов из Пушкино. Она уже завоевала победу в муниципальном конкурсе «Педагог года» в номинации «Учитель года Дебют». Ее успех служит вдохновением для других молодых специалистов.

Конкурсные испытания пройдут в Орехово-Зуево, где участники покажут свои навыки. Благодаря трем задания педагоги продемонстрируют не только знания, но и способность взаимодействовать с учениками.

Жюри, состоящее из опытных педагогов, будет оценивать участников на основе их профессионализма и креативности. В итоге определят пять победителей и четырех лауреатов в номинации «Начало начал».