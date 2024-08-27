В конце этого года в Реутове планируют начать возведение нового детского сада

Девелопер «DOGMA» построит в подмосковном Реутове детский сад на 180 мест, который войдет в состав одного из старейших учреждений образования города — сада № 3 «Ромашка» на Комсомольской улице.

И уже через два года детский сад № 3 «Ромашка» ждет пополнение. Вместо трех корпусов будет четыре. Начать строительные работы планируют в конце 2024 года. В рамках благоустройства предусматривается восемь детских площадок и две физкультурные — для детей разных возрастов. В настоящее время ведутся проектные работы.

Новое здание сада «Ромашка» возведут на территории действующего учреждения образования. Три этажа, благоустроенная территория с новыми верандами и малыми игровыми формами. Заниматься здесь будут дошкольники в возрасте от 2 до 7 лет.