В конце недели Артур Гарибян выступит на Всероссийском форуме контрольных органов

Министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян планирует представить на Всероссийском форуме контрольных органов в Санкт-Петербурге доклад на тему «Трансформация надзора. Цифровые горизонты».

Отмечается, что выступление можно будет посмотреть в социальных сетях Минэкономразвития РФ. Ожидается, что вместе с коллегами из Минцифры РФ и федерального «Центра экспертизы и координации информатизации» министр выступит в разделе «Облачные решения для регионального и муниципального уровня».

Форум КНО состоится 28–29 сентября, девиз Форума — «Безопасность граждан. Свобода бизнеса». Цифровые решения в сфере надзора будут рассмотрены по трем тематическим блокам: «Регулирование контроля», «Отдельные виды контроля» и «Спитч-сессия».