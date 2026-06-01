В Королеве полиция проводит проверку после опасного инцидента на улице Пионерской, сообщает REGIONS . Местная жительница сообщила, что из окна жилого дома в сторону прохожих бросили гаечный ключ, который попал в козырек детской коляски с восьмимесячным ребенком.

Женщина вышла на прогулку с младенцем, когда с верхних этажей многоэтажки прилетел тяжелый металлический предмет. К счастью, ключ угодил в козырек, и ребенок не пострадал. Однако, по словам очевидцев, этот дом уже давно известен подобными выходками — ранее из окон неоднократно выкидывали яйца и пакеты с водой.

Пострадавшая обратилась в полицию. В УМВД России по городскому округу Королев подтвердили, что заявление зарегистрировано. Сейчас сотрудники устанавливают все обстоятельства случившегося.

Подмосковный юрист Андрей Мелентьев назвал произошедшее не безобидной шалостью, а грубым нарушением общественного порядка:

«Если будет установлено, что гаечный ключ выбросили умышленно, действия виновных могут подпадать под статью „Хулиганство“. Опасность ситуации усугубляется тем, что рядом находился малолетний ребенок, а сам предмет мог причинить серьезные травмы»

Уголовная ответственность по этой статье наступает с 14 лет, виновным грозит наказание вплоть до лишения свободы. Если же выяснится, что инструмент выбросили дети младше этого возраста, меры применят к их родителям — за ненадлежащий контроль и воспитание.