В Котельниках готовятся к открытию новой поликлиники

В Котельниках активно готовятся к открытию новой поликлиники по адресу: улица Кузьминская, 7б.

Глава городского округа Михаил Соболев совместно с руководителем Котельниковской поликлиники Дмитрием Полыниным оценили ход подготовительных работ.

В настоящее время особое внимание уделяется созданию комфортной обстановки для посетителей: выполняется поставка и установка мебели для ожидания приема. Подрядчик обязуется завершить эти работы в течение текущего месяца.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Котельники ]

После получения разрешения на ввод в эксплуатацию в настоящее время ведется оформление разрешительной документации, необходимой для осуществления медицинской деятельности, и установка специализированного медицинского оборудования.

В ходе инспекции Михаил Соболев поручил организовать удобную парковку перед зданием поликлиники, оборудовав ее необходимой дорожной разметкой и указателями. Также была поставлена задача убрать прилегающую территорию от остатков строительных материалов.