В Котельниках набирают популярность лагеря дневного пребывания школьников
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Котельники]
Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин на днях проверил лагеря дневного пребывания школьников, которые открылись в муниципалитете.
Власти городского округа позаботились, чтобы досуг ребят был разнообразным и увлекательным.
По словам директора средней школы № 2 Николая Ларионова, в летнем лагере сейчас находятся 100 учеников, разбитых на четыре отряда со своими названиями и девизами. В лагере уделено особое внимание физической активности и совместной деятельности.
«Игры, задания, дела и поручения ребята выполняют в неформальной обстановке вместе с педагогами и вожатыми. Этот момент позитивно отражается на взаимоотношениях в коллективе, помогает совместному поиску оригинальных идей», - добавил Сергей Жигалкин.