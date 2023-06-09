В Котельниках набирают популярность лагеря дневного пребывания школьников

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин на днях проверил лагеря дневного пребывания школьников, которые открылись в муниципалитете.

Власти городского округа позаботились, чтобы досуг ребят был разнообразным и увлекательным.

По словам директора средней школы № 2 Николая Ларионова, в летнем лагере сейчас находятся 100 учеников, разбитых на четыре отряда со своими названиями и девизами. В лагере уделено особое внимание физической активности и совместной деятельности.