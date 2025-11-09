В Котельниках обсудили вопросы патриотического воспитания в школах

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Котельники ]

В Котельниках прошло совещание, посвященное вопросам патриотического воспитания детей и молодежи.

Мероприятие состоялось 5 ноября в школе №1. В обсуждении участвовали советники директоров по воспитательной работе и представители Ассоциации ветеранов специальной военной операции.

Основное внимание было уделено взаимодействию школ и ветеранских организаций в деле формирования у школьников нравственных ориентиров, гражданской ответственности и чувства любви к Родине.

Среди предложений — проведение «уроков мужества», организация встреч с ветеранами, развитие волонтерских проектов помощи семьям участников СВО и участие детей в благотворительных и памятных акциях.

Заместитель главы города Николай Оленев подчеркнул, что патриотическое воспитание должно быть системной работой, а живое общение с участниками СВО помогает школьникам по-настоящему понять ценность служения Отечеству.

Руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Денис Сивоконь заявил, что ветераны готовы активно участвовать в воспитательном процессе, делясь личным опытом и рассказывая детям о взаимовыручке и товариществе.

По итогам совещания было принято решение разработать совместный план действий на учебный год и подписать соглашение о сотрудничестве между школами городского округа и Ассоциацией ветеранов СВО.