В Котельниках открылась новая площадка для выгула собак

В городском округе Котельники появилось современное пространство для выгула и дрессировки собак.

Идея модернизации площадки принадлежала местной жительнице, которая обратилась в администрацию через онлайн-платформу #НаБлаго, и была быстро воплощена в жизнь.

При создании проекта активно проходило сотрудничество с профессиональным кинологом, чтобы обеспечить удобство и безопасность для четвероногих друзей. Обновленная площадка отвечает современным требованиям и оснащена всем необходимым для активного отдыха и дрессировки: кубами разной высоты, переносными барьерами, качелями, тоннелем, мостиком и безопасным песчаным покрытием, которое защищает лапы животных от повреждений. Все элементы оборудования изготовлены из экологически чистых переработанных материалов, в том числе из упаковки кормов для домашних животных.

Теперь владельцы собак могут наслаждаться современным и безопасным местом для прогулок со своими питомцами.