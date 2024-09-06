В Котельниках открыли десятую детскую площадку по губернаторской программе

В подмосковных Котельниках открыли очередную площадку по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Современная, комфортная и безопасная детская игровая зона встретила своих первых юных посетителей и их родителей.

Детская площадка на ул. Кузьминская 11-13 преобразилась: на территории заменили устаревшие элементы, установили современные качели, разнообразные горки, а также городок для занятий спортом. Жители уже оценили обновленное место и с удовольствием опробовали новинки. Они поучаствовали в интересной танцевально-развлекательной программе, посвященной открытию игрового комплекса.

Обновление и строительство новых детских площадок — неотъемлемая часть развития Котельников. Уже десять детских площадок здесь преобразились по губернаторской программе.