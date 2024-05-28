В Котельниках сносят нестационарные торговые объекты

Администрация Котельников обратилась в Арбитражный суд Московской области с заявлением о сносе торговых нестационарных объектов. Суд удовлетворил это требование, позволив начать работы по демонтажу несанкционированных строений.

В присутствии судебных приставов, администрации округа, сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Подмосковью и МУ МВД России «Люберецкое», силовых структур и сотрудников ГУ региональной безопасности Мособласти, был проведен снос объектов в микрорайоне Опытное поле.

«По поручению губернатора Московской области мы проводим мониторинг всех объектов, приводим их в соответствие с законодательством, чтобы ни один объект не был не учтен и отвечал запросам жителей города. За прошлый год мы демонтировали порядка 14 НТО, из них пять владельцев снесли добровольно. Сейчас работа в этом направлении продолжается», – отметил заместитель главы Котельников Сергей Яковлев.

В случае выявления незаконного расположения торговых объектов на муниципальной земле владельца НТО уведомляют. Собственнику выдают предписание о добровольном снятии точки и выдачу со стороны администрации указания на самостоятельный демонтаж в течение двух недель. Аналогично поступают и в случае, если торговый объект на частной территории.