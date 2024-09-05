В Котельниках воспитанники ДШИ им. В.К. Андреева обучаются в новом здании

Новый учебный год для воспитанников Детской школы искусств имени В. К. Андреева начался в новом отдельно стоящем здании с собственной территорией, расположенном по адресу: мкр. Силикат д. 35.

Ученики и педагоги с нетерпением ждали, когда в здании учебного заведения завершится ремонт. Теперь все заботы, связанные с ремонтными работами и переездом, завершены. В честь переезда детской школы искусств в здание бывшего университета «Дубна», где провели ремонт, состоялся праздник. Сейчас уже активно проходит образовательный процесс.

В здании провели косметический ремонт, удобно спроектировали планировку учебных кабинетов, предназначенных для групповых занятий. Классы, в которых проходят индивидуальные занятия, стали намного просторнее и уютнее. Специалисты старались сделать пространство заведения максимально компактным, и им это удалось. Это расширило спектр специальностей. Ребята могут заниматься в разных творческих коллективах или на двух отделениях, выбирать дополнительные предметы.