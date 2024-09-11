В Котельниках выполняют демонтаж НТО

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Котельники/Пресс-служба администрации г. о. Котельники ]

В городском округе Котельники продолжается работа по выявлению нестационарных торговых объектов (НТО) с целью их дальнейшего демонтажа или при возможности узаконивания.

Мониторинг всех объектов в Котельниках проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Выявленные незаконные точки должны быть узаконены. В этом заключается главное направление в данной работе. Важно, чтобы самовольные постройки не отражались негативно на комфорте жителей.

В 2023 году было демонтировано около 14 нестационарных торговых объектов. Их собственникам предлагают устранить здание добровольно. Такой опцией воспользовались пять владельцев.

В нынешнем году работа в данном направлении продолжена. На территории торгового центра «М5» уже демонтировано 16 нестационарных торговых объектов. До конца нынешнего месяца с территории города уберут еще 12 неузаконенных точек. Меры направлены на благоустройство г. Котельники и создание для жителей и гостей комфортного пространства.