В КП-3 провели рабочую встречу по вопросам размещения новых заказов в подмосковных исправительных учреждениях

В КП-3 ГУФСИН России по Московской области прошла конференция, посвященная взаимодействию учреждений уголовно-исполнительной системы региона с органами государственной и муниципальной власти, организациями членами регионального Союза торгово-промышленной палаты в рамках размещения заказов на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Участниками рабочей встречи стали руководители и представители 45 организаций различных организационно-правовых форм. Среди них – президент Союза «Торгово-промышленная палата Московской области» Лина Орлова, замглавы Электростали Артем Чайковский, руководители муниципальных учреждений и предприятий, учреждений здравоохранения и не только. Им рассказали о производственных возможностях подведомственных учреждений, возможных формах организации взаимодействия с государственными и муниципальными заказчиками и коммерческими организациями, привели примеры долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества и не только. В результате были достигнуты предварительные договоренности об организации производственной деятельности на территории учреждений региона с привлечением осужденных к труду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе коммунальщиков в период непогоды.