В КПРФ поддержали десятипроцентную квоту школьников-иностранцев в классах

КПРФ выступила в поддержку предложения о введении квоты в размере 10% для школьников-иностранцев в каждом классе. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» .

Председатель комитета Государственной думы по семье, женщинам и детям Нина Останина, представляющая КПРФ, поддержала идею, высказанную Сергеем Мироновым.

Согласно предложению, квота должна распространяться на детей, являющихся иностранными гражданами, а также детей, у которых недостаточное владение русским языком. Также предлагается создать на коммерческой основе в общеобразовательных школах курсы дополнительного изучения языка РФ.

Также депутат Останина отметила, что родительское сообщество выражает недовольство из-за проблемам, связанными с мигрантами.