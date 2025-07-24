В Красноармейске активно благоустраивают дворы

Заместитель министра по вопросам содержания территорий и жилищного надзора Московской области Всеволод Волосевич совершил рабочую поездку в городской округ Пушкинский. Вместе с Максимом Прибытковым, заместителем руководителя округа, и сотрудниками ключевых департаментов администрации он проверил ход комплексного благоустройства дворов в Красноармейске.

Программа включает в себя обновление дорожного полотна, создание удобных пешеходных зон и парковочных мест, а также масштабное озеленение.

Особое внимание во время инспекции было уделено дворам микрорайона Северный.

Например, на территории, расположенной во дворах домов № 28, 30, 31, 32 микрорайона Северный и по проспекту Испытателей, 1, выполнен 61 % работ. Здесь, помимо установки бордюров и песчаной засыпки, ведутся работы по укладке щебня, нанесению вяжущих смесей и асфальтированию. Завершить работы на этих объектах планируется в ближайшие две недели, для чего привлечены восемь рабочих и две единицы спецтехники.

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году в округе Пушкинский запланировано благоустройство более одиннадцати дворовых территорий. На данный момент работы полностью завершены на восьми объектах. Общая площадь благоустраиваемых территорий составляет более 60 000 квадратных метров.