В Красноармейске идут работы по преображению двора дома для переселенцев из ветхого жилья

Территорию двора у дома для переселенцев из аварийного жилья на улице Краснофлотской в Красноармейске благоустраивают внутри, а также по внешнему периметру здания.

Начальник строительного участка Алексей Пеньков рассказал, что для работ на участке ул. Краснофлотской задействованы 30 рабочих и пять единиц спецтехники, среди которой катки, экскаваторы-погрузчики, самосвалы и другие машины. Общими усилиями, с соблюдением всех норм качества и безопасности, двор превратят в комфортную для жителей зону отдыха.

С внешней стороны обустроят спортивную и детскую игровую площадки, зеленые газоны, тротуары, лавочки и многое другое. Парковки разместят за пределами внутреннего двора.

«Вид из окон каждой квартиры будет прекрасный.<…> Дом построен так, что во внутреннем дворе совсем нет ветра», — отметил руководитель проекта отделочных работ строительной компании Сергей Галицын.

Отметили, что в многоэтажном доме у двора уже подготовили 250 квартир, которые заселят переселенцы из ветхого жилья Красноармейска. Речь про более 600 жителей.