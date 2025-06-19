В Красноармейске округа Пушкинский отремонтировали детскую площадку по обращению жителей

В Красноармейске поддерживается высокий уровень чистоты и порядка. Работники муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» регулярно проводят работы по благоустройству городских территорий, используя как ручные, так и механизированные средства.

Основное внимание уделяется общественным пространствам, дворам жилых домов и центральным улицам города.

Коммунальные службы оперативно обрабатывают обращения граждан, поступающие через портал «Добродел». Примером оперативного реагирования стало обращение жильцов дома №14 по улице Морозова, касающееся состояния детской площадки.

Жители указали на неисправности игровых элементов и наличие вандальных надписей на них, а также на недостаточный объем песка в песочнице.

Фото: [ МБУ «Городское хозяйство» ]

19 июня специалисты МБУ «Городское хозяйство» выполнили необходимые работы по устранению указанных недостатков. Контроль качества выполненных работ осуществляла Ольга Алексеева, уполномоченный главы округа Пушкинский. В ходе проверки было установлено, что все элементы конструкции, которые ранее были шаткими, надежно закреплены, вандальные надписи удалены, а песочница заполнена новым песком.

Решение проблемы было достигнуто в короткие сроки, что обеспечило безопасность и комфорт для детей, проживающих в этом районе.