В Красноармейске продолжается благоустройство лесопарка «Банный лес»

В сопровождении представителя компании-подрядчика и активной группы местных жителей парламентарии детально осмотрели территорию, чтобы всесторонне оценить уже выполненный объем работ.

На территории лесопарка уже выполнены работы по формированию ландшафта, проложены пешеходные маршруты, определены перспективные локации для детских и спортивных объектов, а также подготовлены коммуникации для подачи электроэнергии. В настоящее время специалисты приступили к установке игровых конструкций.

Кроме того, в лесопарке будет создана разветвленная сеть дорожных покрытий общей протяжённостью около 7 километров, в том числе более 5 километров для пеших прогулок и 1,5 километра для велосипедистов и любителей лыжероллеров. Для посетителей предусмотрена установка современной смотровой площадки, с которой открывается живописный вид на окружающие город леса и овраги. Также на территории появятся зоны для занятий спортом, площадки для выгула домашних животных, парковочная зона, санитарный блок, комната для матерей с детьми, пункт проката спортивного инвентаря, система освещения и камеры видеонаблюдения.

Согласно проекту, на этой территории будет создана функциональная и современная зона отдыха, которая гармонично впишется в существующий природный ландшафт. Строительные работы ведутся с максимальной осторожностью: тропинки аккуратно прокладываются в обход существующих деревьев, что позволяет сохранить естественный облик лесного массива. Используются экологически чистые и прочные материалы — древесина робинии.

Местные жители уделяют особое внимание вопросам сохранения экологической целостности леса. Подрядчики заверили, что при реализации проекта и дальнейшей эксплуатации парка будут приняты все необходимые меры для минимизации воздействия на окружающую среду, поддержания биоразнообразия и сохранения экологического баланса.

Завершение всех запланированных работ ожидается в третьем квартале текущего года.