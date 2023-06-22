В Красноармейске прошла церемония в честь погибших солдат Великой Отечественной войны

В эту дату отдают дань памяти в честь погибших бойцов на полях Великой Отечественной войны. Так, в Красноармейске мероприятия состоялись у мемориала павшим воинам на Площади Победы.

Для некоторых жителей Красноармейска этот день является очень трагическим и личным. Среди собравшихся сегодня у мемориала были люди, у которых та война отняла очень много.

«Для меня 22 июня это очень трагическая дата, как и для всех наших людей. У меня отец ушел на фронт в первые дни войны. Дошел до Кенигсберга. Был ранен, потерял руку. В родной Красноармейск вернулся в 1945», - поделилась почетный гражданин Красноармейска Лидия Грибкова.

Помимо ветеранов, труженников тыла, детей войны и родственников всех перечисленных акцию посетили более более ста ребят из местных школьных лагерей. Они возложили цветы к мемориалу павшим.