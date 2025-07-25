В Красноармейске завершается подготовка к новому отопительному сезону

В Красноармейске идет активная подготовка к началу отопительного сезона. На котельной № 1 завершаются ключевые профилактические мероприятия, направленные на стабильное и бесперебойное теплоснабжение городских домов.

Сотрудники компании ООО «ТеплоВодоСнабжение» выполнили широкий спектр работ: от детального осмотра котельного оборудования и очистки форсунок до проверки герметичности трубопроводной сети и замены устаревших элементов.

Особое внимание было уделено состоянию газового оборудования, насосных агрегатов, системы подготовки воды, а также автоматизированной системе управления и диспетчеризации. Это необходимо для обеспечения стабильной и эффективной работы котельной.

Плановые профилактические работы на котельной начались 15 июля 2025 года и должны завершиться к 29 июля 2025 года, когда запланирован запуск оборудования.

Примечательно, что в текущем году на котельной № 1 в Красноармейске был проведен капитальный ремонт котла № 3. Это масштабное обновление, которое позволит повысить общую устойчивость системы и обеспечить комфортное теплоснабжение жителей в течение отопительного сезона 2025–2026 годов.