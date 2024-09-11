В Красноармейском ГДК начнут транслировать «Новости Большого округа»

В городском округе Пушкинский запустили «Новости Большого округа». Теперь жители Красноармейского смогут посмотреть не только фильмы, но и ознакомиться с происходящим в любимом округе. Родителям это поможет скрасить время ожидания детей из кружков ГДК, а заодно посвятит их в курс важных изменений и жизни муниципалитета.

Бесплатные показы новостей большого округа будут проводить каждый вторник в Красноармейском ГДК, в 18.00.