В Красноармейском ГДК начнут транслировать «Новости Большого округа»
Фото: [пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский]
Новости городского округа Пушкинский выведут на большой экран. Трансляции начнут проводить в Красноармейском доме культуры.
В городском округе Пушкинский запустили «Новости Большого округа». Теперь жители Красноармейского смогут посмотреть не только фильмы, но и ознакомиться с происходящим в любимом округе. Родителям это поможет скрасить время ожидания детей из кружков ГДК, а заодно посвятит их в курс важных изменений и жизни муниципалитета.
Бесплатные показы новостей большого округа будут проводить каждый вторник в Красноармейском ГДК, в 18.00.