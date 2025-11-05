В Краснодаре девушку силой затащили в машину посреди ночи и увезли в неизвестном направлении

Правоохранители Краснодара проводят проверку после сообщений о похищении молодой девушки. Инцидент произошел ночью на улице Героя Пешкова, сообщает News.ru .

По словам очевидцев, молодой человек схватил девушку за куртку и потащил от подъезда жилого дома к припаркованному автомобилю, где находились еще несколько мужчин. Девушка сопротивлялась и громко звала на помощь, однако мужчины силой затолкали ее в салон и быстро уехали с места происшествия.

Жители соседних домов утверждают, что слышали крики и шум двигателя, после чего машина скрылась во дворах. Некоторые свидетели успели записать фрагмент происходящего на телефоны и передали видео в полицию.

В настоящее время личность похищенной девушки устанавливается. Сотрудники МВД проверяют все версии произошедшего, включая возможный бытовой конфликт или инсценировку. В городе объявлен розыск автомобиля, на котором могли уехать злоумышленники.

Полиция просит откликнуться всех, кто стал свидетелем инцидента или располагает информацией.

