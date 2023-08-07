В Краснодаре столкнулась «скорая» и иномарка, есть пострадавшие

Вечером понедельника, 7 августа, в Краснодаре произошло серьезное ДТП с участием «скорой» и машиной Kia Rio. Подробности приводит ТАСС .

Сообщается, что машина скорой помощи двигалась по улице Гаврилова в сторону улицы Коммунаров по «встречке». У автомобиля были включены маячки.

Произошло столкновение с Kia Rio, в результате инцидента травмы получили как водитель иномарки, так и ее пассажир. В МВД устанавливают обстоятельства инцидента.