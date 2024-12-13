В Краснодаре завели дело после нападения бойцовской собаки на женщину с ребенком

В Краснодаре правоохранительные органы начали уголовное расследование после инцидента с нападением бойцовской собаки на женщину и ее ребенка. Об этом говорится в релизе регионального управления Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов на улице имени Героя Советского Союза Николая Воробьева.

В сети появились видеозаписи, на которых запечатлено, как женщина в черной одежде с собакой бойцовской породы заходит в лифт. На кадрах видно, как другая женщина, находящаяся в кабине лифта, старается защитить своего ребенка, пряча его за спиной. Она просила владелицу собаки либо выйти с ней на площадке, либо дождаться, пока она покинет лифт вместе с ребенком.

В итоге женщина с собакой покидают лифт, но на лестничной клетке животное неожиданно бросается на женщину.

Жительница Краснодара подала заявление в полицию после нападения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ, которая предполагает ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Мытищах задержали местного жителя, избившего собаку.