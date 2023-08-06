В Краснодарском крае загорелся склад шелухи от семечек

Как передает сайт aif.ru , на территории Краснодарского края локализовали возгорание. Оно произошло в помещении, где хранилась шелуха от семечек.

Стало известно о новом инциденте, произошедшем в Краснодарском крае. Информация о нем поступила от пресс-службы МЧС РФ. Ведомство опубликовало соответствующую новость в своих социальных сетях.

Согласно поступившим данным, для того, чтоб потушить пожар, привлекли порядка сотни специалистов, а также не менее двадцати единиц техники. К слову, важно отметить, что операции по тушению огня мешал довольно сильный ветер, а также сухие и жаркие погодные условия.

Напомним, что ранее сообщалось о пожаре в Московской области на фабрике, где производились спортивные товары.