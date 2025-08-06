В Красногорске более 57% жилых домов подготовлены к отопительному сезону

В Красногорском городском округе Подмосковья более чем на 57% завершена подготовка многоквартирных домов к наступлению осенне-зимнего периода 2025-2026 годов, подтверждено наличие необходимой документации. Об этом доложила первому заместителю главы города Наталье Тимошиной на еженедельном совещании, которое возглавил глава городского округа Дмитрий Волков.

«На текущий момент проведены гидротесты в 83% жилых домов. Паспорта, подтверждающие готовность к отопительному сезону, получены у 57,5% от общего числа многоквартирных домов», – проинформировала Наталья Тимошина.

По словам Натальи Тимошиной, на территории округа функционируют 80 теплоцентральных пунктов (ЦТП) и 79 котельных, из которых к началу отопительного сезона готовы 60 и 66 соответственно.

Специалисты компании «Красногорская теплосеть» продолжают выполнять мероприятия по обновлению и улучшению теплового оборудования. На сегодня уже заменено 832 метра тепловых сетей из запланированных 1284. Также осуществлена проверка 1432 единиц запорной арматуры из 1670.

Все работы, связанные с подготовкой к отопительному сезону, должны быть завершены до 15 сентября.