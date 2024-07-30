В Красногорске матери участника СВО помогли с ремонтом крыши

В Красногорске матери бойца СВО, проживающей в деревне Гольево, помогли с ремонтом крыши. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

Рамиля Фаутовна одна живет в трехквартирном деревянном доме. В какой-то момент на ее половине дома начала протекать крыша. Женщина обратилась за помощью в администрацию округа.

По поручению главы Красногорска Дмитрия Волкова крышу оперативно отремонтировали — специалисты МБУ КГС сняли старое покрытие и заменили его на современный кровельный материал. Все это время с жительницей был на связи депутат Виталий Ласкавец.