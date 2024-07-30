В Красногорске матери участника СВО помогли с ремонтом крыши
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
В Красногорске матери бойца СВО, проживающей в деревне Гольево, помогли с ремонтом крыши. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.
Рамиля Фаутовна одна живет в трехквартирном деревянном доме. В какой-то момент на ее половине дома начала протекать крыша. Женщина обратилась за помощью в администрацию округа.
По поручению главы Красногорска Дмитрия Волкова крышу оперативно отремонтировали — специалисты МБУ КГС сняли старое покрытие и заменили его на современный кровельный материал. Все это время с жительницей был на связи депутат Виталий Ласкавец.
«Я постоянно был в контакте и с жительницей, и с МБУ КГС. За два дня ребята полностью справились с поставленной задачей», – рассказал Ласкавец.