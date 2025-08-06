В Красногорске обновляют фасад здания в Павшино

На улице Военный городок в Павшино, округа Красногорск, стартовали работы по установке облицовочных панелей на внешние стены здания.

По информации, предоставленной пресс-службой администрации городского округа Красногорск, специалисты компании-подрядчика «Альта» осуществляют комплекс мероприятий по восстановлению основных несущих конструкций. Это включает в себя укрепление отдельных элементов, ремонт основания здания и создание гидрозащитного слоя для стен и полов подвального этажа.

На данный момент завершено усиление наружных стен посредством установки стальных стяжек. Кирпичная кладка была обработана специальным составом для повышения прочности и заполнена существующие трещины. В настоящее время бригады монтажников приступают к облицовке фасада металлосайдингом. Объем работ составляет приблизительно 2500 квадратных метров, и предполагаемая дата окончания ремонта – конец октября.

В то же время, продолжаются работы по повышению надежности фундамента. Используется технология инъектирования для заделки швов и трещин, а также усиление железобетонными конструкциями. Также проводится гидроизоляция.

Кроме того, в доме проводится модернизация общедомового освещения, замена распределительного устройства и обновление системы внутреннего водоотведения.