В Красногорске отметили профессиональный праздник железнодорожников

«У железнодорожников невероятно ответственная работа. Наша страна огромна, и железнодорожный транспорт играет одну из важнейших ролей. Это обеспечивает удобство для населения и стимулирует экономический рост. Московская область динамично развивается, и благодаря железной дороге жители Подмосковья могут без проблем и пробок добираться до Москвы», - прокомментировал Артур Бадретдинов.