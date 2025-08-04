В Красногорске отметили профессиональный праздник железнодорожников
Фото: [пресс-служба г.о. Красногорск]
Вчера, 3 августа, работники железнодорожной сферы – машинисты, проводники, инженеры, ремонтники и диспетчеры – торжественно отпраздновали свой профессиональный праздник.
Представители политической партии «Единая Россия» поздравили коллег на станции «Павшино» Духовско-Кольцовской линии Московского центрального диаметра.
Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Артур Бадретдинов вручил особого рода подарки машинистам электропоездов.
«У железнодорожников невероятно ответственная работа. Наша страна огромна, и железнодорожный транспорт играет одну из важнейших ролей. Это обеспечивает удобство для населения и стимулирует экономический рост. Московская область динамично развивается, и благодаря железной дороге жители Подмосковья могут без проблем и пробок добираться до Москвы», - прокомментировал Артур Бадретдинов.
В рамках праздничных мероприятий, активисты и сотрудники транспортной полиции на платформе провели беседу с пассажирами, объясняя им правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры и раздавая памятки для более глубокого усвоения информации.