Врачи МОНИКИ провели 15 пересадок сердца с начала 2026 года

С начала 2026 года на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) провели 15 успешных операций по пересадке сердца, в Подмосковье продолжается развитие программы трансплантации донорских органов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Трансплантация донорских органов - это высокотехнологичный метод лечения, позволяющий пациентам с тяжелыми поражениями сердечно-сосудистой системы не только сохранить, но и вернуться к полноценной жизни», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве добавили, что в регионе предусмотрен единый лист ожидания операции на трансплантацию органов, в том числе почек и печени. Операцию проводят на основании медицинских показаний и биологической совместимости донорского органа с организмом пациента. Она проходит бесплатно, по полису ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.