В Красногорске почтили память сотрудников МВД, погибших на посту

В подмосковном Красногорске состоялась торжественная церемония памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. В мероприятии приняли участие действующие сотрудники Управления МВД России по городскому округу Красногорск, ветераны правоохранительной службы и представители Общественного совета.

Церемония включала заупокойную литургию, которую провел священник Андрей Захаров, подчеркнув духовную значимость события. Участники почтили память погибших коллег минутой молчания, после чего возложили цветы к мемориалу, установленному в честь сотрудников органов внутренних дел, отдавших жизни при выполнении служебного долга.

Выступавшие на мероприятии отмечали важность сохранения исторической памяти и передачи сведений о подвиге погибших правоохранителей молодому поколению. Мероприятие продемонстрировало преемственность поколений в органах внутренних дел и высокую значимость профессиональной этики службы в рядах правоохранителей Подмосковья.