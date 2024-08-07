В Красногорске поздравили ветерана трудового фронта ВОВ Хохлову со 100-летием

Марию Васильевну навестили исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов, начальник Управления по культуре и делам молодежи администрации округа Галина Ковалева, представители депутата Государственной думы Сергея Колунова, депутата Московской областной Думы Сергея Маликова, военкомата и Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Гости от имени Губернатора Московской области Андрея Воробьева и Главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова поздравили ветерана трудового фронта ВОВ с почетным юбилеем.

«Примите самые теплые и искренние поздравления со знаменательным событием в вашей жизни - столетним юбилеем. За вашими плечами большая и достойная жизнь. Вы люди удивительного, несгибаемого поколения, составившего славу и гордость России. Вы всегда шли вперед и не пасовали перед трудностями во имя светлого будущего. При этом вы остались сильным человеком, который умеет радоваться жизни, вдохновляясь своей стойкостью и жизнелюбием. Пусть всегда ощущается поддержка и опора», — сказал Богдан Андриянов.

Мария Васильевна родилась в селе Павшино. Она получила образование в местной средней школе. Трудовую деятельность начала в 1944 году, устроившись на заводе № 393. Мария Васильевна работала бухгалтером. После женщина выполняла рабочие обязанности в Павшинском сельсовете, в инспекции Госстраха и Красногорском городском совете. Мария Васильевна — ветеран трудового фронта Великой Отечественной войны.

В молодости Мария Васильевна обливалась холодной водой и регулярно занималась гимнастикой. Женщина уверена, что именно эти привычки позволили ей сохранить хорошую физическую форму. Она шьет. Этому искусству научилась еще в молодости. Много времени ей уделяет большая семья. Ветерану есть чем гордиться: двое детей, шесть внуков и три правнука.