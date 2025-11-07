В Красногорске поздравили ветеранов МВД с профессиональным праздником

За четыре дня до профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел в Красногорске стартовала серия визитов к ветеранам службы. Начальник УМВД по городскому округу Дмитрий Богомолов, депутат Мособлдумы Роман Володин и председатель Совета ветеранов УМВД Николай Кучаев лично посетили ветеранов, вручив им продуктовые наборы и подарки.

Лично поблагодарили легендарных для красногорской полиции людей. Первой принимала гостей Людмила Бурцева, посвятившая службе четыре десятилетия и недавно отметившая 81-летие. Рядом с ней — Вячеслав Груздев, чьи 25 лет работы участковым в Нахабино стали школой для многих коллег. Замыкает этот почетный ряд Николай Саратцев: в свои 73 года он не только сам держит спортивную форму, но и вдохновляет на это подростков во время регулярных встреч.

Особенностью мероприятия стала не формальность, а глубокая связь поколений. Как отметил начальник УМВД Дмитрий Богомолов, ветераны, даже находясь на гражданской службе, продолжают передавать накопленный опыт действующим сотрудникам.

«В первую очередь, хотим поблагодарить за Вашу службу. Гордимся! Вы – настоящая опора для нас, равняемся на Вас», – сказал депутат Мособлдумы Роман Володин.

Отметим, что в Красногорске сегодня проживает 90 ветеранов МВД, и внимание к каждому из них стало частью кадровой и воспитательной работы управления.