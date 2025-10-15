В Красногорске приступили к обновлению спортивной площадки на Ленина

В Красногорске начался капитальный ремонт спортивной площадки у дома №31 на улице Ленина, который планируется завершить за пять рабочих дней при благоприятных погодных условиях.

Капремонт запустили по поручению главы округа Дмитрия Волкова. В настоящий момент демонтировано старое ограждение, на месте которого установят современные хоккейные борта и сетчатое ограждение. Особенностью проекта стало травяное покрытие и новые игровые элементы, выбранные с учетом пожеланий местных жителей.

Отметим, что все работы выполняются в рамках системной программы по созданию доступной спортивной среды в шаговой доступности. В обновленном пространстве красногорцы смогут играть в хоккей, заниматься на тренажерах и проводить время с детьми.

Такое преображение — лишь часть масштабного обновления спортивной инфраструктуры в Красногорске. Как сообщил начальник отдела спортивно-массовой работы Валентин Олехнович, только в 2025 году было построено шесть новых спортивных площадок, капитально отремонтировано более десяти и установлено свыше 80 уличных турников.