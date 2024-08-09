В Красногорске прошли учения по предотвращению теракта

У сотрудников энергетической организации получилось своевременно и эффективно отреагировать на потенциальную опасность, а также предпринять все необходимые действия для обеспечения защиты данного объекта.

Работникам Красногорского филиала АО «Мособлэнерго» удалось успешно справиться с задачей по предотвращению возможной террористической угрозы на подстанции РП-350, расположенной в микрорайоне Опалиха города Красногорска. Согласно легенде, на территорию проник неизвестный человек, оставивший подозрительный предмет.

На мероприятии собрались сотрудники филиала, представители правоохранительных структур и специалисты служб безопасности. Учебное занятие включало в себя теоретическую и практическую части. В первом блоке был сформирован оперативный штаб для координации действий. Затем участники отработали практические навыки, имитируя действия диспетчерской службы и оперативно-выездной бригады.

Для учений были воссозданы условия, максимально приближенные к реальным, чтобы сотрудники могли продемонстрировать свои умения и знания при возникновении реальной угрозы взрыва. Подобные тренировки, направленные на противодействие терроризму, проводятся в компании довольно часто. Это помогает работникам заранее отработать алгоритм действий, который можно будет применить при ЧС.