В Красногорске решили транспортную проблему деревни Ивановское

В деревне Ивановское, входящей в состав городского округа Красногорск, долгое время существовала острая транспортная проблема. Водители, стремясь объехать заторы на Новой Риге, использовали местные дороги, создавая неудобства для жителей, которые сталкивались с трудностями при подъезде к своим домам.

Решение этой ситуации стало приоритетной задачей для администрации округа. По инициативе и под руководством главы Красногорска, Дмитрия Владимировича Волкова, была реализована программа по установке шлагбаумов на всех въездах и выездах из Ивановского.

Результатом стало существенное снижение интенсивности движения, что привело к ощутимому улучшению ситуации на улицах. Теперь в деревне стало тише и спокойнее, а главное – безопаснее. Дети получили возможность беззаботно играть на улицах, кататься на велосипедах, самокатах и беговелах, радуясь свободе и безопасности.

Установка шлагбаумов стала поводом для проведения яркого спортивного праздника, организованного для жителей Ивановского. Это событие символизирует новую эру комфорта и безопасности для поселения, которое стало возможным благодаря заботе и вниманию администрации городского округа Красногорск.