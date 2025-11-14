В Красногорске собрали заседание круглого стола к годовщине начала Нюрнбергского процесса

В Красногорском филиале Музея Победы состоялось знаковое мероприятие – круглый стол, посвященный 80-летию начала Нюрнбергского процесса, который собрал уникальных экспертов и молодое поколение. Главными спикерами стали Михаил Амирджанов, внук Главного обвинителя от СССР Романа Руденко, и доктор исторических наук Алексей Плотников, которые представили малоизвестные факты о роли советской стороны в организации исторического суда.

К юбилею процесса музей подготовил специальную выставку в рамках проекта «Приближение. История в деталях», где впервые представлены 25 уникальных предметов из семейного архива Амирджанова. Среди раритетов – пропуски на открытое и финальное заседания, дипломатический паспорт Руденко с его пометками, фотографии из альбома американской делегации и графические работы художника Николая Жукова, созданные непосредственно во время заседаний трибунала.

Кроме того, Михаил Амирджанов поделился личными воспоминаниями о беседах с дедом, подчеркнув необходимость передачи правды молодому поколению. Он отметил, что сейчас много ложной информации и фальсификаций, что лишь подчеркивает значимость круглого стола. Он также раскрыл детали о ключевой роли Руденко, который инициировал доставку в Нюрнберг фельдмаршала Паулюса – того самого, чей путь «прозрения» начался именно в Красногорске.

Участники дискуссии – представители власти, Военной прокуратуры, преподаватели и студенты, курсанты академии им. Карбышева – обсуждали актуальные параллели между Нюрнбергским процессом и современными событиями, подчеркивая неизбежность наказания за преступления нацизма. Студентка РАНХиГС Александра Темержиева отметила важность таких встреч для проведения исторических сравнений и сохранения памяти о событиях, определяющих современный миропорядок.