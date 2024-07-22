В Красногорске состоялась торжественная церемония зажжения Олимпийского огня

Старт альтернативному олимпийскому вело-мотопробегу «Русский путь» был дан в рамках «Байк-шоу-2024» на площади ДК «Подмосковье».

«В мероприятии приняли участие представители Администрации городского округа Красногорск, байкеры из мотоклуба «Ночные волки», титулованный подмосковный велогонщик-паралимпиец, трехкратный чемпион мира и двукратный рекордсмен планеты Алексей Обыденнов», — сообщили в Администрации городского округа Красногорск.

Заслуженный мастер спорта по футболу, двукратный чемпион РФ по футболу, бронзовый призер чемпионата Европы, чемпиона Паралимпийских игр по футболу 2000 года в Сиднее Михаил Бреднев в ходе торжественной церемонии передал факел начальнику управления по физической культуре и спорту Алу Бочкаеву.

Участники вело-мотопробега совершили почетный круг. В завершении церемонии они зажгли олимпийский огонь. В нынешнем году церемония была особенно символичной. Огонь живет в душе каждого русского человека. Его пламя помогает набираться сил для борьбы даже тогда, когда кажется, что их уже нет. Участники передали эстафету Алексею Обыденному.

У Красногорска уже был опыт проведения столь масштабных мероприятий. Десять лет назад город принимал Олимпийский огонь Сочи-2014. Участники эстафеты стартовали с территории музея-усадьбы Архангельское и финишировали на стадионе Зоркий.