В Красногорске за неделю раскрыто 5 преступлений по горячим следам

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

В городском округе Красногорске, за прошедшую неделю правоохранительные органы оперативно раскрыли 5 преступлений, совершенных недавно.

Об этом доложили на еженедельном совещании, которое возглавил глава округа, Дмитрий Волков, представитель УМВД России по городскому округу.

За отчетный период в УМВД поступило 27 заявлений, касающихся различных преступлений. Из них пять дел были раскрыты непосредственно по горячим следам, что свидетельствует об эффективной работе сотрудников.

Помимо этого, были установлены и раскрыты обстоятельства по 39 преступлениям, совершенным ранее.

В целом, за неделю в УМВД поступило 2158 сообщений от жителей округа, включая 897 обращений, поступивших через службу экстренных вызовов 112.

В территориальные отделы полиции доставлены 38 человек, среди которых 19 были задержаны за совершение административных правонарушений.

На территории округа также зафиксировано пять случаев мошенничества, совершенных с использованием дистанционных технологий.

В течение недели на территории округа состоялось шесть мероприятий, предполагающих массовое скопление людей, общее число посетителей которых составило 3950 человек.

Обеспечение общественного порядка на этих мероприятиях осуществлялось совместными усилиями сотрудников полиции, Росгвардии и представителей частных охранных предприятий.