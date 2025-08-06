В Красногорске заключено партнерское соглашение для помощи участникам СВО

В просторном атриуме торгового комплекса «Красногорск Плаза» состоялось мероприятие, объединившее представителей различных общественных и ветеранских объединений, представителей власти и бизнеса.

Завершением встречи стало подписание документа о сотрудничестве, направленного на всестороннюю поддержку бойцов, участвовавших в специальной военной операции.

Депутат Госдумы Сергей Колунов акцентировал внимание на необходимости совместных действий всех, кто неравнодушен к судьбе вернувшихся из зоны боевых действий. Он подчеркнул, что главная цель создаваемой ассоциации – консолидация людей, разделяющих общие ценности и стремящихся к достижению общей задачи.

Подписанное соглашение направлено на усиление взаимодействия в области социальной защиты ветеранов, внедрение программ по реабилитации и успешной адаптации к мирной жизни, организацию мероприятий, формирующих патриотическое сознание, и реализацию других совместных проектов.

В частности, Красногорский филиал Музея Победы, активно работающий в сфере патриотического воспитания и продвижения значимых инициатив, планирует расширить свою деятельность в сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов. В рамках этого взаимодействия будут проводиться патриотические акции, тематические выставки, встречи с героями СВО и уроки, посвященные мужеству и доблести.

Руководитель филиала Наталья Овчарова сообщила о подготовке к открытию выставки, посвященной землякам из Красногорска, принимавшим участие в специальной военной операции. Планируется, что экспозиция будет представлена жителям города в рамках празднования Дня города.

В ходе мероприятия также состоялась церемония вручения общественной медали федеральной Ассоциации ветеранов СВО «За заслуги в СВО». Награждение стало признанием заслуг тех, кто с честью исполнил свой воинский долг, проявил стойкость, мужество и самоотверженность.