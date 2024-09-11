В Красногорске заработала выставка «Уголь Донбасса» художника Сергея Марченко

Передвижная выставка художника Сергея Марченко представлена в красногорском ДК «Подмосковье». Работы творца — это реальные люди и документальные кадры с Донбасса.

В ходе выставки красногорцы и гости округа смогут познакомиться с пронзительными работами Сергея Марченко, выполненных углем. В доме культуры представлены 14 фотокопий черно-белых графических изображений жителей Донбасса и бойцов СВО.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

Работы Марченко поразили красногорских посетителей: художник смог отразить в работах весь спектр эмоций и внутренний мир реальных людей. Многое читается во взгляде, особенно когда зрители смотрят на портреты военных. Здесь и ополченец «Николай «Чудотворец» с богатырской внешностью, и донецкий вояка с позывным «Правда». Многих уже нет в живых. Теперь новые истории России увековечены на угольных портретах Сергея Марченко.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

Отметим, что выставка «Уголь Донбасса» помимо подмосковного Красногорска представлена в 35 российских городах.