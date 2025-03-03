В красногорской Свято-Георгиевской гимназии детям провели урок по безопасности на дороге

Правила, о которых инспекторы рассказали в ходе урока, пригодятся юным жителям округа в повседневности. Особое внимание уделили их маршруту от дома до школы и обратно, напомнив про базовую предосторожность. Ребят предостерегли от выхода из-за препятствий на дороге и пересечения автомобильных участков без «зебр» и светофоров. Также рассказали, как нужно правильно обходить транспорт и оставаться в поле зрения водителей, чтобы не попасть в беду.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Кроме того, в ходе общения детям напомнили про светоотражающие элементы, которые помогают быть видимыми на дороге. Школьникам за внимательность вручили браслеты со световозвращателями и памятки о дорожной безопасности. Урок, как уверены правоохранители, поможет закрепить ПДД и в итоге снизить риски ДТП с участием детей.