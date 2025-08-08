В Красногорском лагере «Искра» установили рекорд по приготовлению лимонада при участии Константина Ивлева

В детском лагере «Искра», расположенном в Красногорске, произошло знаменательное событие: воспитанники лагеря установили новый рекорд по приготовлению лимонада и вошли в Книгу рекордов России. В этом достижении им помог известный шеф-повар и кулинарный эксперт Константин Ивлев.

Константин Ивлев является давним другом и поддерживающим лицом лагеря «Искра» в Красногорске. Он не в первый раз посещает лагерь и с энтузиазмом поддерживает интересные и креативные инициативы. На этот раз, шеф-повар предложил ребятам Красногорска попробовать свои силы в приготовлении лимонада в большом объеме, стремясь превзойти предыдущий рекорд, установленный в Нижнем Новгороде – 267 литров.

Более сорока ребят из Красногорского лагеря «Искра» приняли непосредственное участие в этом масштабном процессе: одни усердно нарезали фрукты, другие оперативно измельчали их в блендерах. Работа была организована слаженно и быстро.

Под чутким руководством Константина Ивлева и при поддержке профессиональных экспертов, дети из Красногорска смогли добиться впечатляющего результата – 289,5 литров лимонада. Рекорд был официально зафиксирован и внесен в Книгу рекордов России.

Основатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко лично контролировал соблюдение всех условий и чистоту эксперимента, подтвердив их соответствие установленным критериям. Это событие стало настоящей гордостью для лагеря «Искра» и всего округа.